Un réseau de trafic de drogue démantelé en Nouvelle-Calédonie

Gérald Darmanin a félicité sur Twitter (rebaptisé X) les « policiers de Nouméa qui, après plusieurs mois d’enquête, viennent de démanteler un réseau de trafiquants de drogue en Nouvelle-Calédonie ».

« Nous continuerons de renforcer les moyens alloués à la sécurité de nos compatriotes calédoniens », a promis dans son message le ministre de l’Intérieur et des Outremer.

C’est un témoignage anonyme qui a alerté les enquêteurs, au mois de mars, a précisé sur Facebook la police nationale en Nouvelle-Calédonie.

L’enquête ouverte par le parquet a permis d’identifier trois personnes comme étant les têtes d’un réseau de vente de cocaïne, LSD, MDMA et cannabis notamment, selon la même source.

Les trois suspects – deux hommes et une femme âgés entre 20 et 30 ans – ont été interpellés mercredi dernier à Nouméa et placés en garde à vue.

Ils ont reconnu les faits « tout en cherchant à les minimiser », a précisé à l’AFP Thierry Bourat, responsable de la communication de la police nationale en Nouvelle-Calédonie.

Lors d’une perquisition de leur appartement, les policiers ont découvert de l’argent liquide, des drogues de synthèse (3 doses de cocaïne, 10 ml de LSD, 1 gramme de MDMA et 1 gramme de DMT) ainsi que 83 pieds de cannabis.

Une pièce du logement était dédiée à la culture du cannabis, et environ 4.000 euros de matériel y ont été retrouvés.

À l’issue de leur garde à vue, les trois mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République, qui les a convoqués à un procès dont la date sera fixée ultérieurement.