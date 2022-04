Séisme de magnitude 7,0 au large de la Nouvelle-Calédonie, selon l’USGS

Selon l’USGS, la secousse s’est produite à 16h44 heure locale (05H44 GMT) à une profondeur de 10 kilomètres, à 279 kilomètres au sud-est de Tadine, en Nouvelle-Calédonie.

“Le séisme n’a pas causé de dégâts en Nouvelle-Calédonie”, selon un journaliste de l’AFP, qui a précisé que le tremblement de terre n’a pas été ressenti.

Le service météorologique national américain a émis dans un premier temps une alerte, mettant en garde contre des vagues dangereuses le long du littoral du Vanuatu, des Fidji et de la Nouvelle-Calédonie.

La menace est passée, a-t-il annoncé une peu plus tard, levant l’alerte tsunami.

“Compte-tenu de sa localisation, de sa profondeur et de sa magnitude, aucun risque de tsunami n’est avéré pour la Nouvelle-Calédonie” et “il n’existe pas de risque de submersion du littoral”, selon un communiqué de la sécurité civile qui invite “toutefois la population à la plus grande vigilance aux abords des littoraux”.