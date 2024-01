Remaniement en métropole : Darmanin conserve le portefeuille des Outre-mer

« C’est un honneur de continuer ma mission au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer », a écrit sur X (anciennement Twitter), Gérald Darmanin.

Autre nomination remarquée : Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa Castéra récupère l’Éducation et la Jeunesse. Une annonce qui a fait vivement réagir les syndicats en métropole.

« Plus que de la surprise, c’est de la colère de voir comment l’Education nationale est traitée alors qu’elle traverse une crise sans précédent », a estimé auprès de l’AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du second degré (collèges et lycées).

Les syndicats pointent l’échéance des Jeux olympiques dans six mois et demi. « On va avoir une ministre qui ne pourra pas traiter les questions liées à l’éducation à temps plein, c’est regrettable », a-t-elle jugé.

Les ministres du nouveau gouvernement de Gabriel Attal :

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités

Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et des JO

Rachida Dati, ministre de la Culture

Sébastien Le Cornu, ministre des Armées

Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice

Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Prisca Thévenot, chargée du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement

Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Marie Lebec, ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement

Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, et de la Lutte contre les discriminations