OCTA : un plan de 3,7 milliards pour la politique de l’eau en Polynésie française

Chaque année, le Forum de dialogue entre l’Union européenne et les Pays et Territoires d’Outre-Mer (Forum UE-PTOM) permet aux PTOM, à l’Union européenne et à ses Etats membres auxquels sont rattachés les PTOM, de développer leurs divers partenariat.

Suite à l’adoption de la nouvelle Décision d’Association Outre-mer (DAO) du 5 octobre 2021, les débats ont porté notamment sur le renforcement du partenariat UE-PTOM, sur la transition verte, sur les investissements et sur la coopération intrarégionale.

L’Union européenne, représentée par la Commissaire européenne aux Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a notamment souligné le rôle des PTOM dans le cadre de la stratégie IndoPacifique de l’UE et du Green Deal européen. Au niveau bilatéral, la Commissaire a confirmé l’adoption par la Commission du plan d’actions de 3,7 milliards Fcfp de contribution à la mise en œuvre de la politique de l’eau de la Polynésie française pour la période 2021-2027.

À l’issue du Forum, Jean-Christophe Bouissou a invité, au nom du Président de la Polynésie française, la Commissaire européenne à venir signer la convention de financement Eau à Tahiti l’année prochaine.