Conférence ministérielle extraordinaire de l’Association des Pays et Territoires d’Outre-mer (OCTA)

Cet évènement, présidé par le Président de l’OCTA et Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, a rassemblé l’ensemble des treize Pays et territoire d’Outre-mer (PTOM) français, néerlandais et danois.

A l’ordre du jour figuraient la présentation et l’adoption du projet de nouvelle stratégie de l’OCTA pour la période 2021-2027, l’adoption du rapport du Comité d’Audit pour l’exercice 2019, la réévaluation des cotisations de ses membres et l’approbation des résolutions administratives y afférentes.

S’exprimant au nom de la Polynésie française, le ministre Tearii Te Moana Alpha, a salué le projet de stratégie présenté par le Président de l’Association pour la période 2021-2027 qui prend en compte la nécessité de renforcer notre résilience et de promouvoir une reprise économique verte et bleue, tout en favorisant une meilleure intégration régionale de nos territoires.

Il a félicité les axes stratégiques définis qui auront vocation à améliorer le dialogue politique et l’évolution de la gouvernance de l’OCTA, renforcer la communication et les capacités de l’organisation et de ses membres, en plus de concentrer notre coopération sur des domaines stratégiques partagés par tous les territoires.

Rappelant le soutien de la Polynésie française aux priorités agréées conjointement, le ministre a toutefois rappelé que ces ambitions ne sauraient être accomplies sans le soutien de l’Union européenne et d’autres partenaires ainsi qu’un engagement renouvelé de chacun des PTOM pour le financement de l’Association. Ainsi, se prononçant favorablement à l’égard de la proposition d’augmentation des contributions respectives des membres par le doublement de leur montant, il a appelé les membres de l’OCTA à une plus grande solidarité face aux défis politiques, économiques et sociétaux auxquels l’ensemble des territoires sont confrontés.

La proposition d’une augmentation de 100% des cotisations a ainsi été acceptée par la majorité des membres de l’OCTA, à l’exception de cinq territoires, dont les cotisations seront revues lors du prochain Forum UE-PTOM, qui aura lieu en Nouvelle-Calédonie au 1er semestre 2022.

A l’issue des débats, la stratégie de l’OCTA pour 2021-2027 et les résolutions administratives ont été adoptées à l’unanimité par les délégations présentes.