Nouvelle-Calédonie : Macron, contre un « passage en force », donne « quelques semaines » de plus pour négocier

Emmanuel Macron, à l'issue d'une série de rencontres entre loyalistes et indépendantistes, a promis jeudi de ne pas faire passer "en force" la réforme constitutionnelle à l'origine de violentes émeutes en Nouvelle-Calédonie, donnant aux parties "quelques semaines de plus pour négocier" un accord politique global et exigeant avant tout le retour à l'ordre.