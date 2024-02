Nouvelle-Calédonie : deux morts et quatre blessés dans une fusillade

La fusillade a éclaté en marge d’une fête locale vers 1H00 du matin (heure locale), dans la tribu de Touaourou, en proie à un conflit clanique depuis décembre 2022. « Deux hommes de 48 et 57 ans ont été mortellement touchés au thorax. Quatre autres personnes ont été blessées, certaines à l’arme blanche« , a précisé le procureur de la République Yves Dupas dans un communiqué.

Des cocktails Molotov ont également été utilisés. Une enquête pour homicide volontaire et violences en réunion a été ouverte. Sept personnes ont été placées en garde à vue dimanche. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a décrété un couvre-feu de 18H00 à 6H00 du matin jusqu’au 22 février dans cette commune de 1.600 habitants.

La vente de boissons alcoolisées et le transport d’armes sont interdits jusqu’au 3 mars et « un important dispositif de gendarmerie restera déployé sur place« , a indiqué Louis Le Franc, « qui condamne avec la plus grande fermeté ces actes particulièrement graves et souhaite voir émerger rapidement une solution à ce conflit clanique« . De son côté, la mairie de Yaté a décidé de fermer les écoles et internats lundi.

Le conflit a débuté fin 2022 et « avait conduit le parquet à engager des poursuites pour violences et dégradations en 2023 et dernièrement en janvier 2024. Plusieurs médiations ont été menées afin d’apaiser les tensions, sans effet tangible jusqu’à présent« , selon Yves Dupas.

Le président du gouvernement calédonien, l’indépendantiste Louis Mapou, lui-même originaire de Yaté, a ainsi « rencontré les protagonistes à plusieurs reprises depuis le 1er février« , écrit-il dans un communiqué publié dimanche. « L’origine de ce conflit ne saurait justifier le nombre de blessés et la mort de deux pères de famille. J’appelle donc à l’apaisement et à la responsabilité des chefs de clan, des autorités coutumières et de tous ceux qui peuvent œuvrer à un retour au calme« , conclut Louis Mapou