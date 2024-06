La Russie entame des manœuvres navales dans le Pacifique

Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine est attendu mardi en visite en Corée du Nord visant à sceller un partenariat stratégique entre Moscou et Pyongyang, liés par les liens « indéfectibles de frères d’armes » selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Les manœuvres impliquant environ 40 navires, vedettes et bateaux, ainsi qu’une vingtaine d’avions et d’hélicoptères « vont durer du 18 au 28 juin dans les eaux du Pacifique, des mers du Japon et d’Okhotsk », dans l’Extrême-Orient russe, a précisé le ministère russe de la Défense.

Une vidéo publiée par le ministère montre plusieurs navires et un sous-marin naviguant en formation au large de la mer du Japon à Vladivostok, port d’attache de la Flotte russe du Pacifique.

« À différentes étapes, les marins vont s’exercer à la lutte anti-sous-marine (…), aux frappes de missiles contre des groupes de navires d’un ennemi conventionnel » et à « repousser des attaques de drones aériens et navals », selon le ministère.