La Polynésie Française participe à l’ouverture du 10e Forum de l’Asie-Pacifique

La Commission Economique et Sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) œuvre pour le développement de la région Asie-Pacifique. La Polynésie française est membre associé depuis 1992. Cette commission a pour objectif de renforcer la coopération régionale, notamment en offrant un forum à tous les gouvernements de la région pour examiner et discuter des questions économiques et sociales.

Aussi, le 10ème Forum de l’Asie-Pacifique sur le Développement Durable est un forum intergouvernemental annuel qui vise à soutenir le suivi et l’examen des progrès de l’Agenda 2015-2030 de développement durable de l’ONU, et notamment de la mise en œuvre au niveau régional des 17 objectifs autour du développement durable (ODD). Les objectifs sont interconnectés et la communauté internationale s’est engagée à les mettre en œuvre à l’horizon 2030.

Dans ce cadre, Édouard Fritch a participé à l’ouverture du Forum, ce lundi et a présenté le premier rapport de suivi des ODD en Polynésie française produit en 2021. Ce rapport n’a pu être présenté à l’Organisation des Nations unies (ONU) plus tôt du fait de la crise sanitaire, qui a perturbé les travaux des organisations régionales et internationales.