Îles Salomon : des munitions de la Deuxième Guerre mondiale découvertes près d’une école

Plus de 200 projectiles rouillés ayant appartenu aux troupes américaines ont été déterrés et enlevés après avoir été découverts près de la maison d’un employé de l’école, a déclaré la police royale des Îles Salomon.

« L’enlèvement a eu lieu après la découverte par l’école du stock de projectiles américains en face d’une maison d’un membre du personnel », alors que l’on « creusait un trou » pour l’évacuation d’« eaux usées », a précisé la police dans un communiqué.

Le stock d’armes mis au jour a été transporté dans un endroit sûr pour être « détruit en toute sécurité », a indiqué quant à lui l’inspecteur Clifford Tunuki.

Des photos montrent des policiers en train de retirer à la main les munitions très détériorées par la corrosion après les avoir déterrées à l’aide d’une pelle.

Le Japon et les États-Unis se sont âprement disputé le contrôle des îles Salomon au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale, laissant dans l’archipel du Pacifique sud d’innombrables munitions non explosées qui font encore des victimes aujourd’hui.

Deux démineurs étrangers ont été tués à Honiara, la capitale des Îles Salomon, en 2020, alors qu’ils travaillaient à cartographier d’anciennes caches d’armes dans le pays.