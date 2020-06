Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

La France retrouve ses cafés

En France, les cafés, restaurants, collèges et lycées ont rouvert dans la majeure partie du pays, avec des règles sanitaires strictes. Mais seules les terrasses ont pu rouvrir en zone orange, la plus touchée par le virus : la région parisienne, la Guyane et Mayotte.

Tous les Français peuvent désormais se déplacer à plus de 100 km de chez eux. Les plages, musées, monuments ou théâtres peuvent également rouvrir, sauf en zone orange.

Plus de 377 000 morts

La pandémie a fait au moins 377 213 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 19H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 105 644 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 39 369 morts, l’Italie (33 530), le Brésil (29 937) et la France (28 .940).

Au Mexique, le coronavirus a fait plus de 10 000 morts et la Russie a passé mardi le cap des 5 000 décès.

Royaume-Uni : 48 000 morts attribuées au Covid-19

Plus de 48 000 personnes sont décédées au Royaume-Uni avec pour cause suspectée ou avérée le nouveau coronavirus, selon des chiffres du Bureau national du statistiques (ONS) établissant un bilan plus lourd que celui des autorités sanitaires.

« Pertes abyssales »

L’économie mondiale est confrontée à des « pertes abyssales » et la reprise va être freinée par le manque de fonds pour réparer les dégâts causés par la pandémie, a prévenu le président de la Banque mondiale, David Malpass, dont l’institution a déjà déboursé 160 milliards de dollars (17 billions de Fcfp) d’aide d’urgence à une centaine d’États.

Croissance affectée

La Russie a dévoilé mardi un plan de relance estimé à 65 milliards d’euros (7,8 billions de Fcfp) pour arriver à une croissance pérenne fin 2021.

En France, le gouvernement prévoit une récession profonde cette année, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) historique de 11%.

Questions de confinement

La justice sud-africaine a ordonné au gouvernement de revoir certaines mesures décidées dans le cadre du confinement, estimant qu’elles violaient les libertés garanties par la Constitution.

Au Nicaragua, alors que les malades submergent les hôpitaux, les médecins ont appelé à un confinement volontaire face au « déni » des autorités.

Retour à la plage à Rio

Rio de Janeiro a appliqué mardi les premières mesures d’un plan de retour progressif à l’activité, alors que le Brésil est toujours dans une phase ascendante de la pandémie. Les cérémonies religieuses peuvent reprendre et les sports nautiques individuels sont à nouveau autorisés sur les plages. Mais pas question de rester sur le sable.

Sénégal : retour à l’école reporté

Les autorités sénégalaises ont reporté le retour à l’école de centaines de milliers d’élèves, quelques heures seulement avant l’échéance prévue mardi matin, invoquant la découverte de la contamination de dix enseignants en Casamance (sud).

Au Zimbabwe, les forces de sécurité ont interdit le centre de Harare, la capitale, à des milliers de personnes pour faire respecter les mesures de prévention contre la pandémie.

La Guinée équatoriale a exigé le départ de la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’elle accuse de gonfler le bilan du coronavirus.

« Discriminations raciales endémiques » aux USA

La pandémie et les manifestations provoquées par la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation, mettent en évidence les « discriminations raciales endémiques » aux États-Unis, a déclaré la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.

« Ce virus révèle des inégalités endémiques trop longtemps ignorées », a estimé Michelle Bachelet.

L’Indonésie renonce au pèlerinage

L’Indonésie, qui compte la plus grande population musulmane au monde, a décidé de renoncer cette année au pèlerinage de la Mecque à cause des risques liés au coronavirus.