Congeler le corail pour sauver les récifs ? Une nouvelle avancée dans la recherche

Selon l’institut de recherche et de développement, les récifs coralliens abritent plus de 25% de la biodiversité marine mondiale. Mais ils subissent de plein fouet l’impact des activités humaines et du réchauffement climatique.

Depuis plusieurs décennies, les scientifiques conservent des coraux en les congelant à de très basses températures. L’objectif est de planter un jour du corail issu de ces échantillons sur des récifs en proie au blanchiment.

À Taïwan, une chercheuse en biologie marine Arah Narida, et ses collègues, ont congelé puis décongelé au laser des larves de corail. Ces larves se sont ensuite développées jusqu’à une taille adulte. Une avancée considérable, rapporte Hakai Magazine.

Car la cryoconservation des coraux est difficile, en partie parce que la congélation et la décongélation abiment les cellules. Et « décongeler » le corail est tout aussi délicat.

C’est à la suite de plusieurs essais, que des cryobiologistes ont développé les techniques qui ont aidé Arah Narida à faire pousser son corail jusqu’à l’âge adulte.

Le corail décongelé le plus ancien de la chercheuse a survécu pendant près de neuf mois et continue de croître. Mais les larves qui survivent à la cryoconservation sont exceptionnellement fragiles et peuvent subir des effets secondaires qui ralentissent leur développement.

Le défi consiste désormais à améliorer encore davantage la survie des coraux afin de rendre pratique la restauration des récifs à grande échelle à partir de larves cryoconservées.