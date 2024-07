Charles III se rendra en Australie et aux Samoa en octobre

Le couple visitera l’Australie, dont Charles III est le chef d’État, à l’invitation du gouvernement australien, a indiqué le palais dans un communiqué. Le roi et la reine iront dans le Territoire de la capitale australienne, Canberra, et en Nouvelle-Galles-du-Sud.

Aux Samoa, ils assisteront à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Cette rencontre devrait se tenir entre le 21 et le 25 octobre, selon cette organisation.

Cette visite aux Samoa va permettre de « célébrer les fortes relations bilatérales entre la nation insulaire du Pacifique et le Royaume-Uni », selon le palais.

De plus amples détails sur le programme de Charles et Camilla seront annoncés plus tard, a précisé Buckingham.

Mais cette visite dans le Pacifique est allégée à cause du cancer dont souffre le roi Charles, qui est âgé de 75 ans.

Il ne se rendra ainsi pas en Nouvelle-Zélande. « Les médecins du roi ont conseillé d’éviter un tel programme à l’heure actuelle, afin de donner la priorité à la poursuite du rétablissement » de Charles III, a indiqué le palais.

« En étroite consultation avec les premiers ministres australien et néo-zélandais, (…) il a donc été convenu de limiter la visite aux Samoa et à l’Australie », a ajouté Buckingham.

Cette visite pourra être modifiée selon « l’avis des médecins » et « pour des raisons de santé », prévient de plus le palais.

Le roi Charles, couronné en mai 2023, a annoncé en février être atteint d’un cancer, sans en préciser la nature. Après s’être mis en retrait, il a repris ses activités publiques fin avril. En juin, il a ainsi participé en Normandie aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement et il a reçu l’empereur du Japon et son épouse en visite d’État.

Charles s’est rendu à de nombreuses reprises en Australie quand il était prince, mais cette visite sera sa première en tant que roi.

La dernière visite d’un souverain en Australie remonte à celle d’Elizabeth II en 2011.