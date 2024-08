Aux Tonga, l’influence croissante de la Chine

L’électricité n’est pas terminée, la plomberie non plus. Il reste des toilettes et des éviers à poser. Pourtant, tout doit être prêt le lendemain matin, pour l’inauguration officielle.

Les ouvriers chinois qui travaillent sur le chantier du stade couvert de Tongatapu ne parlent ni anglais ni tongien, mais ils sont appréciés à Nuku’alofa. Ils vivent à l’écart de la population, dans des préfabriqués, et leur travail améliore la vie à Tonga. Le Japon a construit plusieurs écoles primaires et rénové l’hôpital. Mais avec ce batiment cédé au principal lycée de Tongatapu, la Chine a conquis les cœurs tongiens.

« On aime la Chine, parce qu’elle a construit plein de choses ici, confie Grace Fakahau, cheffe d’équipe de nettoyage à Tonga. Des centres commerciaux, le bâtiment du gouvernement : ils nous aident beaucoup. Ce sont des gens très intelligents et on est reconnaissants qu’ils partagent tout avec nous : leurs connaissances et leur amour.

Grace n’en veut donc pas aux ouvriers, même si elle doit attendre le bout de la nuit pour commencer à nettoyer. Car la promesse est tenue : le lendemain matin, l’immense stade couvert du lycée est inauguré… en fanfare !

Si les 1360 lycéens de ce lycée public ont sorti trombones, trompettes et uniformes, c’est que l’investissement chinois est conséquent : 30 millions de dollars (environ 3.2 milliards de Fcfp) pour pratiquer par tous les temps leurs nombreuses activités sportives dans ce stade, ou dans le gymnase construit par Pékin un peu plus loin.

Crédit Tahiti Nui Télévision

Pour Ika Ngaluafe, lycéenne de Nuku’alofa « si la Chine aide autant Tonga, c’est parce que nous sommes amis. Nos pays sont amis puisque nous avons ensemble des échanges commerciaux et politiques. Nous les aidons et ils nous aident. Nous en sommes très reconnaissants : le Seigneur nous a permis de rencontrer ces gentils Chinois ».

Dans son discours devant la famille royale, l’ambassadeur chinois décrit le bâtiment et se réjouit de développer le sport chez les jeunes. Mais il n’évoque aucune contrepartie. Les autorités locales savent bien que les grandes puissances cherchent à gagner de l’influence dans les îles peu développées du Pacifique. Personne ici ne s’en inquiète.

« On n’a jamais été sous la domination d’aucun autre pays. Donc cet esprit indépendant, nous l’avons à Tonga, assure ‘Oketi ‘Akau’Ola, directrice des enseignements secondaires au ministère tongien de l’Éducation. Donc, nous acceptons de l’aide, parce que nous n’avons pas les moyens financiers. Mais avec la Chine, nous développerons des partenariats renforcés, surtout dans le domaine éducatif, parce qu’ils offrent à nos étudiants des bourses scolaires pour aller étudier en Chine«

Double réussite pour Pékin : associer le sport, le bonheur et la Chine dans l’esprit de ces jeunes Tongiens. Mais aussi impressionner les 18 leaders du Pacifique. Ils se retrouveront dès lundi dans ce bâtiment flambant neuf, qui rappelle en lettres rouges la générosité chinoise.