Maëva Coucke remplacera Vaimalama au concours Miss Univers

Elle l’avait annoncé fin juin, Miss France 2019 Vaimalama Chaves, a choisi de ne pas se lancer dans les concours internationaux. Elle expliquait ne pas vouloir manquer la préparation des Miss régionales qui aura lieu en novembre cette année.

La société Miss France a révélé ce lundi qui remplacera notre belle Polynésienne aux concours. C’est sa première dauphine Ophély Mézino qui participera à Miss Monde. Et si beaucoup rêvaient de voir Vaimalama participer à Miss Univers, c’est finalement une ancienne Miss France qui tentera sa chance… Maëva Coucke. “C’est un nouveau défi qui s’offre à moi et sachez que je donnerai le meilleur de moi-même pour aller le plus loin possible mais aussi pour vous rendre fiers, a déclaré la belle dans une vidéo. J’espère que vous serez à mes côtés.”