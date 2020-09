Vols vers Tahiti : Air France poursuit ses escales à Vancouver

Dans un communiqué, Air France informe ses clients, que « compte-tenu du maintien des restrictions d’entrée sur le territoire américain pour les clients en provenance de l’Union européenne », la compagnie poursuivra tout le mois d’octobre 2020, « son programme de vols avec une escale à Vancouver et selon un programme habituel à 3 fréquences par semaine aux horaires suivants :

Le programme des vols diffusé pour le mois de septembre reste inchangé. « Les dispositions ci-dessus, applicables du 1er octobre jusqu’au 31 octobre 2020, seront mises à jour dans les systèmes de réservation d’ici jeudi 10 septembre 2020 », précise la compagnie . Elles sont également susceptibles de changement notamment en fonction de la réouverture des frontières américaines aux voyageurs résidant en Union européenne. La route via Los Angeles pourrait ainsi reprendre.

Les voyageurs devront obligatoirement obtenir une Autorisation de Voyage Electronique (AVE) avant le départ afin de pouvoir transiter à Vancouver. Cette demande est à formuler sur le site officiel du Gouvernement du Canada :

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html

La compagnie rappelle également les mesures d’entrée en Polynésie française imposées aux voyageurs :

– Présenter un test RT-PCR négatif de détection du génome du virus SARS-CoV-2 datant maximum de 3 jours avant le départ de Paris pour les passagers de plus de 6 ans ;

– Remplir le formulaire numérique sanitaire d’engagement, disponible sur le site www.etis.pf, et présenter le récépissé avant le départ de Paris ;

Air France précise également qu’un certain nombre de mesures internes viennent compléter le dispositif mis en place par les Autorités avec notamment l’obligation du port du masque chirurgical à bord de nos avions et pendant toute la durée du vol. Les clients sont invités à se munir d’un nombre suffisant de masques pour la durée totale du voyage.

Tous les clients réservés sur les vols entre le 2 octobre et le 31 octobre 2020 seront informés de ces évolutions. »