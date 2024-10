Vigilance jaune pour vague – submersion sur la Société

Météo-France a plancé en vigilance jaune pour vague – submersion (forte houle) la Société, les Tuamotu Ouest et les Australes Centre et Ouest. L’île de Rapa est placée en vigilance orange pour le même phénomène.

Îles Sous-le-Vent

Mercredi, entre la présence en pointillé d’un voile d’altitude et les passages nuageux bas, le ciel est dans l’ensemble assez encombré. Les averses en revanche ne deviennent significatives qu’en soirée. Jeudi, nuages et pluies s’installent pour la journée, quelques grains isolés sont également possibles.

Vent faible de Nord-Nord-Est mercredi, basculant au secteur Sud faible à modéré pour jeudi.

Mer devenant forte à partir mercredi avec l’arrivée d’une houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 2 mètres 50 puis 3 mètres.

Tahiti et Moorea

Mercredi, le ciel est finement voilé le matin, puis les nuages s’épaississent l’après-midi avec l’arrivée des premières ondées. Ces dernières se maintiennent pour la nuit, et enchaînent avec un temps gris et pluvieux pour jeudi, le tout s’accompagnant d’un léger risque orageux.

Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent faible de Nord-Nord-Est mercredi, basculant au secteur Sud faible à modéré pour jeudi.

Mer devenant forte à partir mercredi avec l’arrivée d’une houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 2 mètres 50 puis 3 mètres.

Tuamotu et Gambier

Mardi soir, le voile d’altitude s’épaissit dans le Sud, annonçant l’arrivée des averses pour mercredi de Hereheretue à Nukutepipi. Ailleurs, le soleil prédomine en dépit de quelques passages nuageux, notamment vers Reao, et vers Mangareva en fin de journée. Jeudi, un temps perturbé s’installe, toujours entre Hereheretue et Nukutepipi, voire jusqu’à Tematangi. De la même façon, les passages nuageux entre Reao et Mangareva lâchent plus volontiers des averses.

Sur une large moitié Nord, vent faible à modéré d’Est à Nord-Est mercredi, puis Nord-Est à Nord jeudi. Au Sud, vent faible à modéré de Nord à Nord-Ouest mercredi, ayant tendance à se renforcer jeudi.

Mer agitée, devenant forte par le Sud entre mercredi et jeudi avec l’arrivée d’une houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant mercredi aux environs des 2 mètres au Centre et 2 mètres 50 au Sud, et gagnant encore jusqu’à 1 mètre jeudi avec des creux jusqu’à 3 mètres 50 entre Hereheretue et Mangareva.

Australes

Mercredi, un voile d’altitude se maintient sur l’archipel. Il est doublé de passages nuageux bas sans conséquence à Rapa. Jeudi, un ciel peu à passagèrement nuageux se généralise.

Sur le Nord Australes, vent modéré de secteur Sud. A Rapa, vent modéré de secteur Ouest. Rafales autour de 50 kilomètres/heure.

Mer forte par une houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant jusqu’à 4 mètres au Nord et 4 mètres 50 à Rapa.

