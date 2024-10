Vagues – submersion : vigilance orange pour les Gambier et Tuamotu Sud

Tahiti et Moorea

Cette nuit, de petites averses arrosent le relief de Tahiti et la Presqu’île. Mardi, un voile s’empare du ciel, filtrant ainsi les rayons du soleil. Un axe nuageux synonyme d’averses plus fréquentes aborde Tahiti dans la nuit de mardi. Il entretient un temps mitigé mercredi, avec des averses se déclenchant principalement entre Mara’a, la Presqu’île et Hitia’a.

Températures extrêmes prévues : 22 et 28 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Sud-Est avec des rafales atteignant 60 kilomètres/heure vers la pointe de Mara’a, vers Mahina et Papenoo, vers Temae ou encore Haapiti à Moorea.

Mer agitée à forte. Houle de Sud de 3 mètres cette nuit, 2 mètres 50 mardi, puis d’1 mètre 50 à 2 mètres mercredi. Croisée à une mer du vent d’Est-Sud-Est d’1 mètre 50 à 2 mètres, les creux atteignent de 3 mètres à 3 mètres 50 au large.

Tuamotu et Gambier

Un axe nuageux s’étire du Nord-Ouest vers l’Est des Tuamotu, y entretenant un temps perturbé : Averses, grains localement orageux et périodes d’accalmies vont ainsi alterner ces deux jours. Sont concernées cette nuit à mardi les régions allant de Mataiva à Rangiroa, Aratika, Anaa, Makemo, Hikueru, Hao et Fakahina. Ce temps gagne s’étire mercredi vers Takaroa au Nord et Nengo-nengo au Sud. Malgré les nuages, le risque d’averses est plus isolé du côté de Reao.

De part et d’autre de cet axe, temps plus calme et le plus souvent lumineux malgré un voile d’altitude.

De Takaroa à Makemo, Reao et Puka-puka : vent modéré de secteur Est.

Ailleurs, vent modéré d’Est-Sud-Est.

Les rafales atteignent régulièrement les 60 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte.

Vers Tematangi, Moruroa et Mangareva : houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant 4 mètres cette nuit avant de s’amortir autour de 3 mètres mardi puis 2 mètres 50 mercredi. Ailleurs, elle atteint de 2 mètres 50 à 3 mètres jusqu’à mardi puis autour de 2 mètres mercredi.

Australes

Sur l’archipel, un temps frais prédomine ces deux prochains jours sous un ciel passagèrement nuageux.

Vent modéré d’Est-Sud-Est avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure au Nord cette nuit et mardi, gagnant Rapa mercredi.

Mer forte.

Houle longue de secteur Sud atteignant 3 mètres cette nuit puis de l’ordre de 2 mètres 50 mardi après midi, puis de 2 mètres à 2 mètres 50 mercredi.

Plus d’infos sur meteo.pf