Vagues – submersion : la vigilance jaune se poursuit au fenua

Îles Sous-le-Vent

Cette nuit, le mara’amu se met en place et fait remonter le gros des averses plus au Nord. Vendredi et samedi, le temps est frais et relativement sec, sous un ciel plutôt nuageux.

Vent s’établissant au Sud-Est assez fort avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure.

Mer forte. Houle longue de secteur Sud autour de 3 mètres vendredi, s’amortissant à 2 mètres 50 samedi. Elle est croisée à une mer du vent de Sud-Est d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Tahiti et Moorea

Cette nuit, des passages pluvieux sont encore possibles et peuvent occasionner de bons cumuls de précipitations sur les côtes Sud notamment. Les averses perdent du terrain en deuxième partie de nuit, annonçant un vendredi plus calme, et même le retour des éclaircies de Paea à Arue. Samedi, les éclaircies persistent sur les côtes Nord et Ouest, parfois nuancées par des passages nuageux débordant du relief. Ces derniers restent plus nombreux de Papara à Papeari et sur la Presqu’île où ils peuvent déverser quelques averses.

Températures extrêmes prévues : 24 et 29 degrés Celsius.

Vent s’établissant au Sud-Est assez fort avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure.

Mer forte. Houle longue de secteur Sud autour de 3 mètres vendredi, s’amortissant à 2 mètres 50 samedi. Elle est croisée à une mer du vent de Sud-Est d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Tuamotu et Gambier

Cette nuit et vendredi, un temps perturbé persiste de Hereheretue à Tematangi, et de Mangareva à Reao voire jusqu’à Puka Puka vendredi. Sur ces régions, le ciel est très nuageux, accompagné d’averses et de grains localement orageux. De forts cumuls de précipitations sont possibles par endroits, notamment sur l’Ouest et Sud Tuamotu. Ailleurs, le soleil prédomine vendredi. Les épisodes pluvieux se dissipent samedi sur les régions Sud tandis que sur la moitié Nord des Tuamotu, le ciel devient nuageux à très nuageux et s’accompagne d’averses et de grains isolés pour la journée.

Sur Ouest et Sud Tuamotu : mara’amu de Sud-Est modéré à assez fort. Rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Sur Est Tuamotu et Gambier : vent faible à modéré de Nord-Ouest vendredi, basculant au Sud-Sud-Est modéré samedi.

Sur le reste des Tuamotu : vent faible à modéré de secteur Est vendredi, s’établissant à l’Est-Sud-Est samedi.

Mer forte dominée par une houle longue de Sud-Sud-Ouest se généralisant. Elle atteint 2 mètres/2 mètres 50 sur une bonne partie des Tuamotu et jusqu’à 3 mètres/3 mètres 50 sur l’Ouest et le Sud Tuamotu-Gambier.

Australes

Vendredi, les éclaircies prédominent à Rapa. Elles sont plus mitigées sur les îles du Nord où elles doivent alterner avec de nombreux nuages bas.

Samedi, les passages nuageux bas prennent l’avantage sur l’archipel.

Sur le Nord Australes : mara’amu de Sud-Est modéré à assez-fort. Rafales autour de 60 kilomètres/heure.

À Rapa : vent modéré de secteur Sud vendredi, venant au Sud-Ouest samedi.

Mer forte dominée par une houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant progressivement pour atteindre 3 mètres vendredi, puis 2 mètres 50 samedi.

