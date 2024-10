Vagues – submersion : vigilance jaune sur la majeure partie du fenua

Îles Sous-le-Vent

Un temps perturbé s’installe progressivement sur l’archipel. Des averses et quelques grains touchent déjà Mopelia mercredi soir tandis que les premières averses se développent en milieu de nuit sur le reste des Iles Sous le Vent. Jeudi, grisaille et passages pluvieux rythment la journée. Ces derniers sont parfois marqués et doublés d’orages peu avant le milieu de journée. Avec l’arrivée du mara’amu, les averses perdent du terrain la nuit suivante, annonçant une journée de vendredi plus calme et le retour progressif d’éclaircies.

Vent variable faible cette nuit et jeudi matin. Il s’établit au Sud modéré jeudi mi-journée avant de s’orienter au Sud-Est vendredi en se renforçant. Rafales à 50-60 kilomètres/heure à partir de jeudi après midi.

Mer forte dominée par la houle longue de Sud-Sud-Ouest. Elle atteint 3 mètres 50 cette nuit, puis 3 mètres jeudi et vendredi. Mer du vent de Sud-Est d’1 mètre 50 à 2 mètres vendredi.

Tahiti et Moorea

Les dernières averses s’évacuent des côtes Sud et de la Presqu’île mercredi soir. Le ciel se charge davantage en courant de nuit, signant le retour de petites averses. L’activité pluvieuse se renforce et prend parfois un caractère orageux jeudi, peu avant la mi-journée. Ainsi, de forts cumuls de pluie sur de courtes durées sont localement possibles jusqu’au soir entre Haapiti, Atiha et Afareaitu sur Moorea, et entre Punauia, Paea et la Presqu’île sur Tahiti. Avec l’arrivée du mara’amu, les averses perdent du terrain dans la nuit de jeudi, annonçant un vendredi plus calme et le retour de quelques éclaircies.

Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent variable faible cette nuit et jeudi matin. Il s’établit au Sud modéré jeudi mi-journée avant de se renforcer au Sud-Est vendredi. Rafales à 50-60 kilomètres/heure à partir de jeudi après midi.

Mer forte dominée par la houle longue de Sud-Sud-Ouest. Elle atteint 3 mètres 50 cette nuit, puis 3 mètres jeudi et vendredi. Mer du vent de Sud-Est d’1 mètre 50 à 2 mètres vendredi.

Tuamotu et Gambier

Cette nuit, des averses se développent de Hereheretue à Nukutepipi d’une part et de Reao à Mangareva d’autre part. Ailleurs, temps calme sous un ciel plutôt bien dégagé.

Jeudi, peu d’évolution si ce n’est des averses gagnant Tematangi l’après-midi.

Vendredi, les averses prédominent entre Hereheretue, Tematangi, Moruroa, Rikitea, Marutea Sud et Reao. Partout ailleurs, temps calme sous un ciel peu nuageux, voire nuageux vers Puka-puka.

Vent d’Est à Nord-Est sur la moitié Nord des Tuamotu et de Nord à Nord-Ouest de la moitié Sud des Tuamotu aux Gambier.

Vendredi : mara’amu modéré à assez fort de Sud-Est entre Anaa, Hereheretue et Nukutepipi. Vent modéré de secteur Ouest de Hao à Moruroa et de Nord à Nord-Ouest de Reao aux Gambier. Vent modéré d’Est-Nord-Est de Puka-puka à Manihi.

Mer forte dominée par la houle longue de Sud-Sud-Ouest se généralisant. Creux de 3 mètres cette nuit et jeudi matin sur l’Ouest, le Sud Tuamotu et les Gambier, gagnant jeudi après midi le Nord-Ouest, le Centre et l’Est Tuamotu. Vers Napuka et Puka-puka, la houle de Sud-Sud-Ouest atteint 2 mètres jeudi à 2 mètres 50 vendredi.

Australes

Ciel chargé cette nuit avant le retour progressif d’éclaircies pour jeudi. Vendredi, le soleil est généreux sur Rapa, davantage contrarié par des bancs de nuages bas au Nord.

Sur le Nord Australes : petit mara’amu de Sud se renforçant jeudi, avant de s’orienter au Sud-Est vendredi.

À Rapa : vent de secteur Ouest faible à modéré cette nuit et jeudi avant l’arrivée d’un petit mara’amu de Sud vendredi.

Rafales autour de 60 kilomètres/heure sous mara’amu.

Mer forte dominée la houle longue de Sud-Sud-Ouest.

À Rapa : Elle atteint 4 mètres 50 cette nuit et jeudi matin, 4 mètres jeudi après midi, puis 3 mètres vendredi.

Au Nord : elle atteint 4 mètres cette nuit et jeudi, puis 3 mètres vendredi.

