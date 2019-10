Vigilance jaune aux Gambier, Tuamotu Sud et Est

Météo-France Polynésie a placé les Tuamotu Sud, les Tuamotu Est et les Gambier en vigilance jaune pour les orages. Les Gambiers sont aussi en vigilance jaune pour les fortes pluies.

Temps perturbé sur le quart Sud-Est Tuamotu-Gambier mardi et mercredi avec des averses et grains orageux au programme. Les cumuls de précipitations pourront être localement importants notamment à Rikitea. Amélioration en soirée. Les conditions sont plus clémentes ailleurs malgré quelques passages nuageux, comme par exemple sur le Nord-Ouest de l’archipel.

Vent d’Est modéré à assez fort avec des pointes à 60/70 kilomètres/heure sur le Sud-Est Tuamotu-Gambier. Ailleurs, vent variable faible de secteur Nord dominant au Nord, et de secteur Ouest dominant sur le Centre.

Mer peu agitée sur une large moitié Nord, et agitée au Sud. Petite houle longue de Nord et houle résiduelle de secteur Sud.

