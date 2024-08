Vagues-submersion : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Tahiti et Moorea

Mercredi et jeudi, le soleil prédomine largement sur les côtes Nord et Ouest tandis qu’ailleurs, le Mara’amu pousse régulièrement des nuages bas entre la côte Sud, la Presqu’île et la côte Est. Certains sont à l’origine de quelques ondées.

Températures extrêmes prévues : 20 et 30 degrés Celsius.

Vent assez fort à fort d’Est-Sud-Est avec des rafales autour de 70 kilomètres/heure notamment vers la pointe Te Pari, la pointe Mara’a, vers Papenoo, Tautira, Temae et dans le chenal entre Tahiti et Moorea. Il faiblit légèrement jeudi.

Mer forte. Houle courte de Sud-Est et mer du vent se conjuguent pour donner des creux approchant les 4 mètres au large mardi soir, 3 mètres à 3 mètres 50 mercredi et 3 mètres jeudi.

Plus d’infos sur meteo.pf

Pour rappel, la page Facebook de Météo-France Polynésie est inaccessible.