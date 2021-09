Vaccination à la Présidence du 13 au 18 septembre

Le centre de vaccination contre la Covid-19, situé sous le chapiteau de la Présidence, sera ouvert la semaine prochaine, du lundi 13 au samedi 18 septembre. Ce site de vaccination sera ouvert, de 8 heures à midi, du lundi 13 au vendredi 17 septembre, et de 8 heures à 16 heures, pour la journée du samedi 18 septembre.

Les vaccins disponibles seront le Pfizer pour les premières vaccinations et les rappels, ainsi que le vaccin Janssen, avec une seule dose. Pour le vaccin Pfizer uniquement, toutes les personnes âgées de 12 ans et plus pourront se présenter. Les mineurs de 16 et 17 ans pourront se faire vacciner sans autorisation. La présence des parents est recommandée mais n’est pas obligatoire. Les mineurs de 12 à 15 ans devront venir avec une autorisation écrite d’un des deux parents, disponible sur le site de la direction de la Santé.

Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur concernant les restrictions de circulation, les personnes souhaitant venir se faire vacciner devront remplir une attestation de déplacement dérogatoire “confinement”, en cochant la case “Santé (consultation et soins)”.

Le circuit pour l’accès au site de vaccination est le suivant :

• Contournement à pied, vers la gendarmerie, pour se rendre au parking, situé à Sainte-Amélie, à l’arrière de la Présidence.

• Prise en charge par le personnel de la santé pour la vaccination, sous le grand chapiteau

• Les PMR (personnes à mobilité réduite) pourront se rendre en voiture directement à l’espace « drive prioritaire », avec une entrée située rue Dumont D’Urville.