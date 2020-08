Une conférence sur les femmes autochtones mercredi à l’assemblée

Une conférence aura lieu le 5 août à 18 heures dans le hall de l’assemblée de la Polynésie avec pour thème : Les femmes autochtones, un laboratoire d’idées pour demain.

« Elles sont près de 150 millions de femmes à être encore très souvent discriminées ou exploitées. Elles doivent se battre au quotidien pour gagner leur place et leur reconnaissance. Pourtant certaines luttent contre ces injustices et leurs actions sont un modèle de résistance et d’émancipation.

Elles sont un laboratoire d’idées pour demain. Alors peut -être est-il temps de les écouter et de construire un futur ensemble ? »

Anne Pastor, réalisatrice de documentaires et autrice de la plateforme « La voix des Femmes autochtones » présentera le projet de la Voix des Femmes autochtones et les portraits de cinq femmes exemplaires (Québec, Tchad, Nouvelle Calédonie, Birmanie et Bhoutan).

Dans une deuxième partie, Anne Pastor présentera son travail réalisé auprès du Centre Pû O Te Hau en compagnie de Minarii, Chantal Galenon et quelques initiatives éducatives et culturelles des associations du Conseil des femmes.

Qu’elles soient autochtones ou Polynésiennes, ces femmes participent à écrire le monde d’après, un monde plus juste et plus respectueux des droits des femmes.