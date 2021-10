Toussaint : les horaires d’ouverture des cimetières à Faa’a

La fréquentation des cimetières durant la Toussaint est élevée. Les visiteurs sont attendus le 1er novembre et les quelques jours qui précèdent et suivent cette date. “Afin de gérer l’afflux de population et pour faciliter l’accessibilité des familles” la commune de Faa’a communique sur les horaires d’ouverture de ces 3 cimetières :

Le cimetière communal Te E’a Nui à Vaitea reste ouvert au public du lundi au dimanche de 6 heures à 18 heures. Pour plus d’infos, contacter le service cimetière au 40 800 753.

À Saint-Joseph, les portails sont ouverts de 7 heures à 19 heures. Pour le 1 er novembre à 18 heures, lors de la célébration de la Toussaint, les familles sont priées de se munir d’une bouteille d’eau. Le prêtre procèdera à la bénédiction de l’eau afin que chacun puisse bénir les tombes de leurs défunts. Plus de renseignements auprès de Bernard au 87 71 18 33.

Le cimetière Protestant Māòhi reste ouvert au public tous les jours.

La commune rappelle par ailleurs, la levée des restrictions n’implique pas la fin des gestes barrières qui doivent continuer de s’appliquer également dans les cimetières.