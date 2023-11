Terminal gazier à Hitiaa : modification de la navigation

Un terminal gazier est en construction à Hitia’a O Te Ra. La prochaine phase de ce projet implique la livraison de trois cuves destinées au stockage du butane à terre.

Afin d’assurer la sécurité de cette opération, il est nécessaire de réguler la circulation et la navigation maritimes dans les eaux intérieures aux abords de la Commune de Hitia’a O Te Ra. A cet effet, un arrêté a été pris par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ce texte créé deux zones réglementées dans lesquelles les activités nautiques et subaquatiques, la navigation et la circulation ainsi que le mouillage seront temporairement interdits.

La première zone sera dédiée à la sécurisation du passage du cargo transportant les cuves depuis la passe de Faatautia jusqu’à son point d’ancrage devant la marina Cowan.

La deuxième zone sera consacrée aux opérations de transbordement des cuves vers la terre. Ces opérations seront réalisées avec l’appui du navire de la flottille administrative « Tahiti Nui 8 », qui se positionnera à couple du cargo pour recevoir les cuves et les acheminer jusqu’au quai où les opérations de déchargement auront lieu.

La première zone sera active six heures avant l’entrée du transporteur dans la passe de Faatautia et jusqu’à son positionnement sur les coffres de mouillage. Son arrivée est prévue autour du 10 décembre 2023. La date exacte sera diffusée par AVINAV par le JRCC Tahiti et indiquée aux habitants de la commune de Hitia’a O te Ra par la société Mana Ito. Cette zone sera de nouveau activée pendant le transit retour du navire jusqu’au franchissement de la passe.

La seconde zone sera active lorsque le navire transportant les cuves sera amarré sur les coffres de la marina Cowan et pendant toute la durée de la phase de transbordement des cuves vers la terre.