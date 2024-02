Éboulements de Hitiaa : « 99.9% des problèmes résolus » pour le transport scolaire selon Moetai Brotherson, appel lancé aux entreprises

Dans une vidéo intitulée « Éboulements de Hitia’a, la situation des scolaires est gérée », le président du Pays s’est exprimé ce dimanche depuis la zone de travaux de la route de ceinture au pk 44. « On espère, au maximum dans un mois, au mieux d’ici deux semaines, pouvoir dégager la voie et la sécuriser. En attendant, le ministre de l’Éducation a résolu 99.9% des problèmes qui se posaient pour nos enfants ».

Lire aussi : 400 élèves impactés par le blocage de la route à Hitia’a

S’il ne détaille pas lesdites solutions, le président du Pays remercie le ministre et s’inquiète désormais « des travailleurs et des employeurs ». Un appel est lancé : « les travailleurs qui sont aujourd’hui embêtés par l’impossibilité de circuler et les employeurs qui ont des employés touchés par cette situation » sont invités à se faire connaitre via le lien suivant : http://tauturu.presidence.pf

Objectif : trouver « les meilleures solutions possibles » pour les assister durant la période des travaux.