Séminaire sur l’autisme 2022 : le programme

Au programme de séminaire, gratuit et ouvert à tous : des conférences médicales, paramédicales, éducatives et associatives. L’objectif : permettre au public et plus particulièrement aux professionnels d’avoir des clés pour identifier, comprendre et accompagner les enfants polynésiens atteints d’autisme et ce, afin de favoriser leur inclusion.

Le lien d’inscription pour les personnes intéressées par le séminaire : https://forms.gle/wFNLuxcXVGiaRooz8

Pour ceux qui ne peuvent y participer, notamment pour les personnes des îles, il sera possible de suivre ce séminaire via un direct sera mis en place sur la page Facebook Association Entre deux mondes.