Pueu : les véhicules de plus de 3.5 tonnes ne pourront pas emprunter le pont

Dans un communiqué, le ministre des Grands travaux, René Temeharo, informe les usagers du pont Teruvea, sis au pk 8,9 de Pueu, que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne pourront pas circuler sur cet ouvrage.

Cette décision fait suite à une réunion technique, qui s’est tenue aujourd’hui, entre la Direction de l’équipement et la commune de Taiarapu-Est. Ainsi, un arrêté municipal a été pris en ce sens.

Le délégataire en charge du transports en commun, Tere Tahiti, s’organise en ce sens afin d’assurer le transport des passagers. Pour toute information, nous invitons les usagers des transports en commun à prendre l’attache de la société Tere Tahiti.

Le ministre appelle la population à la plus grande prudence et de ralentir au passage du pont