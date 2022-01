Pueu : la circulation alternée rétablie sur le pont Teruvea

C’est à 21h30, au bout de six heures de travail, que l’entreprise, en charge des travaux de consolidation du pont Teruvea, a finalisé la réparation de l’ouvrage, permettant ainsi, le rétablissement de la circulation alternée sur une voie.

Pour rappel, ces travaux de renforcement ont été réalisés dans l’urgence afin d’ouvrir une voie d’accès, temporaire, vers PUEU, et ce, dans l’attente de la réalisation, d’une déviation vers un pont provisoire qui sera installé en amont, afin de permettre la reconstruction de l’ouvrage actuel.

Le ministre appelle la population à la plus grande prudence et de ralentir au passage du pont. Il est important de rappeler que la circulation des poids lourds est restreinte. Toutefois, dès ce lundi, les bus et navettes scolaires auront la possibilité de desservir cette partie de l’île.

Enfin, le ministre tient à remercier l’ensemble des équipes qui ont participé dans l’urgence à la réalisation de cette opération.