Ouverture des inscriptions au Conservatoire artistique

Petite particularité cette année : les inscriptions se font en extérieur, à l’air libre, afin de permettre un flux de circulation évitant les croisements. Sur place, une équipe de vigiles veille à faire respecter les mesures sanitaires de base.

Ce mercredi – de 8h00 à 18h00 – et ce jeudi – de 13h00 à 18h00 – sont réservés aux réinscriptions et aux nouveaux élèves dont les dossiers ont été déposés complets pendant les mois de mai, juin et juillet.

Les nouvelles inscriptions ou les réinscriptions encore non complétées pourront se faire vendredi, de 13h00 à 18h00, selon les places disponibles.

Néanmoins, chacun est libre de venir se renseigner sur les différentes activités et disciplines durant ces trois jours.

La procédure d’inscription, elle, reste inchangée : il faut d’abord se munir d’un ticket auprès du ou des professeurs dispensant le/les cours souhaité(s), puis se diriger avec vers l’espace Malric, lieu d’établissement de la facture, du paiement et de la délivrance de la carte d’accès aux cours.

Plus d’informations par téléphone au 87 707 563 et au 40 50 14 18,

ou par mail sur [email protected]