Orages : vigilance jaune sur plusieurs archipels

Les îles du vent et une partie des Tuamotu sont pacés en vigilance jaune pour les orages. Météo France prévoit de “brèves averses” dans la nuit de samedi à dimanche sur les îles du Vent. Dimanche, le ciel devrait rester chargé avec quelques averses sont attendues la matinée sur les Côtes Nord, Ouest. Elles se généraliseront en fin de journée et la nuit qui suit avec quelques coups de tonnerre. Lundi, le temps pluvio orageux persiste. Températures extrêmes prévues : 22 et 30 degrés Celsius.

Vent faible de secteur Est cette nuit, venant au Nord-Nord-Ouest faible dimanche, modéré lundi avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer peu agitée devenant agitée lundi. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre 50.

Retrouvez l’ensemble des prévisions de Météo France ICI