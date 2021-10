Marché de Papeete : les mini floralies du 28 octobre au 1er novembre

À l’occasion de la Toussaint, la ville de Papeete organise la deuxième édition des mini floralies du marché municipal Mapuru a Paraita du 28 octobre au 1er novembre 2021.

En raison du contexte sanitaire actuel, et comme en 2020, l’événement sera de moindre envergure qu’à l’accoutumée, mais il est tout de même maintenu afin de soutenir les fleuristes :

– jeudi 28 octobre et lundi 1er novembre de 5 h 30 à 18 heures ;

– vendredi 29 et samedi 30 octobre de 5 h 30 à 20 heures ;

– dimanche 31 octobre de 4 h 30 à 18 heures.