La société SAT NUI lance un appel aux dons pour la Nouvelle-Calédonie. Suite aux émeutes qui ont touchée le Caillou, la société de transit souhaite venir en aide aux plus démunis et notamment au millier de personnes ayant perdu leur emploi et leur domicile dans les incendies.

Vous pouvez donc vous rendre sur le site de Fare Ute déposer vivres, vêtements et médicaments de première nécessité.

Plus d’informations 40.50.43.00 ou par mail [email protected]