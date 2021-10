Les soldes de retour du 6 au 24 octobre, en version 2.0

Face à la situation sanitaire actuelle, la dernière période des soldes 2021 déjà reportée de deux semaines, se déroulera dans un contexte particulier où les gestes barrières et la capacité restreinte d’accueil en boutique seront de mise. La CCISM propose ainsi de vivre les Soldes, autrement, en privilégiant les achats à distance afin de limiter les afflux en magasin et la propagation du virus.

Des remises allant jusqu’à 70% seront proposées et tout a été mis en œuvre pour accueillir le public selon un protocole d’hygiène et de gestion des flux renforcé. Des offres exceptionnelles seront également proposées sur les Bons Plans du Fenua et l’événement Facebook de la CCISM : J’achète au fenua pour les soldes.

Les commerçants et les Polynésiens sont invités à se montrer solidaires et responsables, en privilégiant les achats en ligne et les alternatives telles que le click & collect ou la livraison à domicile, tout en maintenant le respect des gestes barrières, pour profiter des soldes en toute sécurité.

“Le second confinement a été un coup dur pour les commerces considérés comme non essentiels qui ont dû fermer leurs portes et dont l’issue a été fatale pour certains. Nous nous sommes demandés, comment les soutenir et surtout comment anticiper sur un possible retour à un confinement strict, notre site vitrine les Bons Plans du Fenua qui constitue un canal de communication en plus et le retrait de commandes en magasin, sont des solutions intermédiaires que nous mettons en avant pour cette dernière période des soldes de l’année, afin de permettre aux commerçants de continuer à vendre en toute circonstance. Nous avons adapté le déploiement des soldes à la situation et aux restrictions sanitaires actuelles, des soldes en ligne, solidaires et responsables qui je l’espère mobiliseront les Polynésiens et permettront aux commerçants de relancer leur activité dans les meilleures conditions de vente et d’accueil possibles pour qu’ils puissent rapidement regagner en trésorerie” explique, Stéphane Chin Loy, président de la CCISM.