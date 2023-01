Le Contrat de ville lance son premier appel à projets pour l’année 2023

Depuis 2014, neuf communes bénéficient de fonds pour améliorer la condition de vie des habitants des quartiers. Un financement supporté à 90% par l’État, en collaboration avec le Pays et les communes.

Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea, Papara et Moorea peuvent ainsi mettre en place des actions autour d’un programme axé sur trois enjeux prioritaires : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, et l’emploi et le développement économique.

Il n’y a pas que les communes qui peuvent constituer un dossier pour bénéficier de cette aide : les associations et toutes personnes morales de droit public ou privé dont l’objet concours à la mise en œuvre de la « politique de la ville » dans les quartiers prioritaires sont aussi concernées.

Pour un projet à l’échelle communale, chaque Commune se réserve le droit en interne, de fixer une date limite de réception des dossiers pour instruction et transmission des demandes au SMCDV au plus tard le 20 janvier 2023 avant midi.



Pour un projet d’agglomération, les dossiers de demande de subvention sont à déposer directement au secrétariat du SMCDV au plus tard le 20 janvier 2023 avant midi.



Tout dossier incomplet ou arrivé après la date limite de dépôt sera rejeté.

Pour tout renseignement, veuillez-vous rapprocher du SMCDV aux coordonnées suivantes :

40 51 11 45

[email protected]

Les formulaires sont téléchargeables ICI