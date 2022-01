Le 28e salon du tourisme du 4 au 6 février 2022 au parc expo de Mamao

200 exposants ont répondu présents cette année avec des nouveaux venus tels que Van Away Tahiti, Tahiti Sail and Dive, Excellence yacht Tahiti, l’Hôtel CONRAD Bora Bora etc.

Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée pour tout visiteur du salon. Un stand dédié sera installé près de l’entrée pour des tests à réaliser au besoin notamment pour les visiteurs n’ayant pas de schéma vaccinal complet. Ce test sera facturé 990 Fcfp par personne. Pour précision, les exposants devront se conformer à loi sur l’obligation vaccinale.

Les visiteurs devront se munir de masques et en cas d’oubli, des masques seront remis en même temps que l’application du gel aux entrées. Une brigade mobile tournera sur le site avec vérifier les masques et distribuer du gel

Le dispositif Tīteti ’Āi’a (coupon voyage participant financièrement aux dépenses du séjour) sera applicable pour les réservations effectuées hors périodes du salon, c’est-à-dire :

• Du 1er janvier au 31 janvier 2022 ;

• Du 1er mars 2022 au 31 août 2022 ;

• Du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;

Les séjours devront se faire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ou du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Air Tahiti proposera ses offres sur une période de voyage possible entre le 5 février et le 30 avril 2022. Une pré-réservation sera possible entre le 31 janvier et le 3 février directement sur le site Air Tahiti, par téléphone au 40.86.42.42, dans les agences Air Tahiti de Papeete et Moorea, et dans les agences de voyages partenaires.

Pour rappel, les hébergements doivent être réservés et payés lors du salon, avant de pouvoir payer et émettre vos billets d’avion.