La Grande Expo de retour à Mamao du 9 au 13 octobre

5 jours d’exposition en immersion dans la création, le shopping, et l’aménagement avec plus de 150 exposants : la Grande Expo d’octobre de DB Tahiti, qui se déroulera du mercredi 9 au dimanche 13 Octobre 2024, au Parc Expo Mama’o, promet d’accueillir du monde.

Les croisiéristes et autres visiteurs pourront découvrir les créations des artisans du made in Fenua, des accessoires et travaux pour transformer leur maison, et un espace shopping de plus de 1000m². Une animation maquillage sera disponsible pour les enfants, le samedi et le dimanche.

Plus d’informations sur la page de DB Tahiti.