Plus de 150 exposants ont pris place au parc expo de mama’o pour la Grande expo d’octobre. Cette année, l’événement se découpe en 4 pavillons : « Made in fenua », Maison et aménagement, Shopping et Food court.

Pour les enfants, une animation maquillage est prévue samedide 9h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 et dimanche de 10h à 13h et de 14 à 17h.

Grande expo d’octobre

Parc expo Mama’o

Du 9 au 13 octobre

De 9 à 18h

Plus d’infos ici