La circulation modifiée à Papeete le 24 novembre

La circulation automobile sera modifiée ce dimanche 24 novembre entre midi et 19 heures sur le Front de mer de Papeete, en raison de l’organisation de la première édition de la course pédestre relais Ekiden.

L’événement se tiendra entre le carrefour Prince Hinoi / Boulevard de la reine Pomare IV et le stade Willy Bambridge, uniquement sur les trois voies en amont côté montagne. Aussi, des rues et avenues seront temporairement interdites d’accès et des déviations seront mises en place.

Les trois voies en aval côté mer dans le sens Papeete – Faaa resteront ouvertes à la circulation routière.

Les usagers de la route descendant de la vallée de Tipaerui auront pour obligation de tourner à droite au carrefour Commandant Destremau / avenue Tipaerui. Pour se rendre dans la vallée de Tipaerui, les usagers de la route en provenance de l’avenue du Commandant Destremau par la côte Est devront se diriger au giratoire de Faaa pour effectuer un demi-tour.

La station de taxis devant le Rétro du centre Vaima sera déplacée temporairement dans la rue Jeanne d’Arc.