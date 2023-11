L’association des diabétiques et obèses de Polynésie (ADOPF) pratique régulièrement des dépistages. Cette semaine, à l’occasion de la journée mondiale du diabète, deux journées sont organisées, ce lundi et mardi au marché de Papeete. Le 14 novembre marque la journée mondiale du diabète. Des séances d’information et de sensibilisation sont organisées.

Pour vous faire dépister gratuitement, rendez-vous au marché de Papeete de 6h à 15h