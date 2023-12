Interdiction du franchissement à gué des rivières et cours d’eau de l’île de Tahiti

Le haut-commissaire a interdit le franchissement à gué des rivières et cours d’eau de l’île de Tahiti qui demeure particulièrement dangereux, jusqu’au lundi 11 décembre, à 8 heures. Le non-respect de cette interdiction expose le contrevenant à une amende de 17 900 Fcfp, précise un communiqué.

Le haut-commissaire maintient la recommandation d’annuler toutes les activités extérieures (randonnées sur les hauteurs, dans les vallées, en mer ou autres activités de loisirs), jusqu’à la fin de l’évènement.

Pour rappel, une dégradation notable de la situation météorologique est prévue, dès le début de cet après-midi. Météo France maintient la vigilance orange sur les îles du Vent et prévoit de l’étendre à partir de 15h sur les îles Sous-le-Vent : des averses intenses et violentes sont attendues dans l’archipel de la Société dans l’après-midi et jusque dans la soirée, notamment sur la côte Est et la presqu’île.

Les consignes de sécurité

Limiter les déplacements et se mettre à l’abri ;

Ne pas s’abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi ;

Ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol ;

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

Éviter les activités de plein air et les sorties en montagne et en mer

Ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

Être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;

Ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

En cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.



La cellule d’information au public est ouverte : 444 210



