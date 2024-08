Importante campagne de comptages routiers sur Tahiti

Dans le cadre des études de circulation qui sont actuellement menées sur l’île de Tahiti, une importante campagne de comptages routiers manuels sera menée à partir de ce lundi 26 août jusqu’au 6 septembre, au niveau des principaux points d’échanges du réseau de voiries des communes de Papeete, Pirae, Arue et Mahina.

Pour ce faire, des enquêteurs seront positionnés aux abords de la voirie, mais sans aucune modification sur la circulation et réaliseront les relevés suivants :

– Comptages directionnels catégoriels : 149 carrefours (20 giratoires et 129 plans) soit 406 postes et 629 voies ;

– Enquête Origine / Destination : 15 postes soit 23 voies ;

– Mesures du taux d’occupation : 6 postes soit 24 voies.

Ces éléments permettront de modéliser les flux actuels en prenant en compte l’adaptation des déplacements de la population suite aux changements des rythmes scolaires.

Ces modélisations permettront de poursuivre l’étude de divers scénarios d’aménagements visant à améliorer la mobilité et la circulation routière.