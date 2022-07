Houle et pluie : Tahiti et Moorea en vigilance jaune

Météo îles Sous-le-Vent

Mardi, le ciel reste très nuageux avec des averses attendues aux îles sous le vent. Les averses se font plus rares en soirée, et la journée de mercredi voit arriver le retour de belles éclaircies.

Vent faible de secteur Est dominant mardi, se renforçant mercredi.

Mer peu agitée, devenant agitée mercredi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres/3 mètres 50 s’amortissant à 2 mètres/2 mètres 50 pour ces deux prochains jours.

Météo Tahiti et Moorea

Le ciel reste très nuageux et accompagné d’averses lundi soir et mardi. Un regain d’activité est attendu mardi entre le début de matinée et le milieu d’après-midi avec des averses se faisant plus intenses. Accalmies dans la nuit de mardi à mercredi puis retour de belles éclaircies mercredi matin. De nouveaux passages nuageux sont prévus pour l’après-midi et pourraient apporter des averses sur la Côte Est et la Presqu’île. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Est mardi, venant à l’Est-Sud-Est modéré à assez fort avec des pointes à 60 kilomètres/heure pour mercredi.

Mer peu agitée, devenant agitée mercredi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres/3 mètres 50 s’amortissant à 2 mètres/2 mètres 50 pour ces deux prochains jours.

Météo Tuamotu et Gambier

Le temps reste perturbé mardi sur les régions allant de Hereheretue à Nukutepipi, voire jusqu’à Tematangi. Au programme, pluies et averses. Ailleurs, mis à part un voile d’altitude dans le Sud et quelques passages nuageux bas entre Napuka, Makemo et Hao, rien à signaler. Mercredi, les passages nuageux concernent les régions de Rangiroa, Hereheretue, Hao, Moruroa et Rikitea.

Mardi, vent faible de secteur Nord dominant sur le Sud-Est Tuamotu-Gambier, Modéré de Sud-Est sur le Sud Tuamotu, et modéré d’Est ailleurs. Mercredi, il est d’Est à Est-Sud-Est modéré à assez fort avec des pointes à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée se généralisant d’ici mercredi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest autour de 3 mètres s’amortissant mardi à 2 mètres/2 mètres 50 dans le Nord et 2 mètres 50/3 mètres dans le Sud, et perdant encore environ 50 centimètres mercredi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf