Orages et pluies attendus sur une partie de la Polynésie

Météo – France Polynésie a placé, hier, les Australes Ouest en vigilance orange en raison d’un risque d’orages. De fortes précipitations ont été enregistrées. Cette partie des Australes n’est désormais concernée que par une vigilance jaune, alors que Météo France vient de placer les Australes Centre en vigilance orange.

En effet, alors qu’un début d’accalmie se dessine entre Rurutu et Rimatara en cette fin de journée, l’activité pluvio-orageuse se décale vers l’Est en direction de Tubuai. De forts cumuls de précipitations sont possibles jusqu’en milieu de nuit. L’île de Raivavae devrait rester en marge du plus gros de l’activité.

Une accalmie est attendue en seconde partie de nuit dans la région Australes Centre.

Les Tuamotu Nord-Ouest, Centre, Ouest et Sud, les Australes Ouest, Rapa, Mopelia, les îles Sous-le-Vent et les îles du Vent sont en vigilance jaune pour orages.

Îles Sous-le-Vent

Nuit de mardi agitée avec des averses orageuses éparses attendues sur l’ensemble de l’archipel. Retour à un temps plus calme mercredi et jeudi malgré un ciel parfois chargé et quelques épisodes d’averses.

Vent modéré de Nord-Ouest cette nuit et mercredi, faiblissant jeudi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre mercredi à 1 mètre 50 jeudi. Elle est croisée à une houle longue de Nord d’1 mètre.

Tahiti et Moorea

Des nuages descendent du Nord mardi soir. Les averses se développent cette fin de journée entre la Presqu’île et Papeari, avant d’intéresser un peu plus tard les zones d’Hitia’a, de Papeete et de Moorea. Elles sont parfois accompagnées d’un orage.

Mercredi, les averses s’évacuent tôt le matin et laissent place à un ciel passagèrement nuageux. En milieu de journée, de nouvelles averses débordent du relief vers Papeari et la Presqu’île, avec là encore un risque orageux pour l’après-midi. Nuit de mercredi et journée de jeudi, le ciel est globalement chargé. Épisodes d’averses et accalmie vont alors alterner jusqu’à jeudi soir.

Températures extrêmes prévues : 22 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Ouest cette nuit et mercredi, faiblissant jeudi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre mercredi à 1 mètre 50 jeudi. Elle est croisée à une houle longue de Nord d’1 mètre.

Tuamotu et Gambier

Mardi soir, des averses ponctuellement orageuses vont encore se développer entre Mataiva, Makatea, Hereheretue, Nukutepipi et Tematangi. Ailleurs, le temps s’annonce plus calme.

Mercredi, l’activité pluvieuse se concentre au Sud, entre Nukutepipi, Tematangi, Moruroa et Mangareva. Le risque orageux, plutôt isolé en journée, s’annonce plus marqué la nuit suivante. Jeudi, les averses s’évacuent progressivement au Sud.

Sur le reste des Tuamotu, de courts épisodes d’averses peuvent encore intéresser le Nord-Ouest Tuamotu et la région de Napuka mercredi. Pour le reste, temps sec et lumineux jusqu’à jeudi.

Vent modéré de Nord-Est dominant cette nuit. Il s’oriente Nord à Nord-Ouest mercredi entre Mataiva, Anaa, Hereheretue, Hao et Moruroa puis jeudi vers Mangareva.

Mer peu agitée à agitée. Petites houles longues de secteur Nord et de Sud-Ouest de l’ordre d’1 mètre chacune.

Australes

Tandis qu’une accalmie se dessine mardi soir de Rurutu à Rimatara, le risque de voir des averses orageuses se déclencher entre Tubuai et Raivavae persiste. Les averses s’évacuent en fin de nuit, annonçant le retour progressif d’éclaircies pour mercredi. Ces dernières se maintiennent jeudi.

À Rapa : Ciel voilé cette nuit cédant la place à une grisaille plus épaisse mercredi. Les premières pluies sont attendues en début de journée. Elles gagnent en intensité tout en étant accompagnées d’orages à partir de mercredi après-midi. Une accalmie se dessine en courant de nuit de mercredi, annonçant une journée de jeudi plutôt bien dégagée.

Sur le Nord Australes : vent de Nord-Ouest modéré. Sous grains, rafales à 60/70 kilomètres/heure cette nuit. Il faiblit en venant d’Ouest à Sud-Ouest jeudi.

À Rapa : Vent de Nord-Nord-Est modéré cette nuit devenant assez fort mercredi fin de matinée. Rafales à 80/90 kilomètres/heure sous grains. Il faiblit au secteur Ouest jeudi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 chacune. Petite houle longue de Nord jeudi.