Orages : vigilance jaune toujours en cours sur Tahiti et Moorea

Tahiti et Moorea

Un risque orageux subsiste pour mercredi soir, mais ne semble pas perdurer au delà. Le temps jeudi, pour autant, reste lourd et ponctué de quelques rares averses, essentiellement près du relief. Vendredi, les nuages gagnent du terrain et les averses débordent plus facilement vers le littoral en cours de journée.

Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent variable faible de secteur Nord-Est dominant jeudi, puis faible à modéré de Nord à Nord-Ouest vendredi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50. Elle est croisée à une houle longue de Nord-Nord-Ouest d’1 mètre.

Tuamotu et Gambier

Mercredi soir et jeudi, l’activité pluvio-orageuse se concentre entre Hereheretue et Nukutepipi voire Tematangi. Sur le reste des Tuamotu, de courts épisodes d’averses peuvent intéresser le Nord jeudi, entre Puka Puka et Napuka, puis jusqu’à Takaroa et Ahe. A noter également un voile d’altitude dans le Sud-Est, pouvant être particulièrement épais aux Gambier. Vendredi, rien à signaler à part quelques passages nuageux porteurs d’averses entre Rangiroa et Anaa.

Vent faible à modéré de Nord à Nord-Est, sauf à Hereheretue où il est de Nord-Ouest.

Mer peu agitée à agitée. Petite houle longue de Nord-Nord-Ouest. Houle de Sud-Ouest d’1 mètre, voire près d’1 mètre 50 vendredi.

Australes

À Rapa et Raivavae, temps perturbé avec des orages jusqu’en fin de journée voire début de soirée, puis retour des éclaircies. Jeudi, de bonnes conditions se généralisent, relativement nuageux toutefois vers Rapa. Vendredi, de nouveaux grains orageux pourraient tangenter le Nord entre Rurutu et Raivavae, sous un voile nuageux parfois épais et commun à tout l’archipel.

Vent de secteur Ouest généralement faible jeudi. Il se renforce vendredi à Rapa, et tourne progressivement au Sud-Ouest faible à modéré sur le Nord.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest autour d’1 mètre, approchant les 2 mètres vendredi.

