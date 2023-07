Grève à Air Tahiti Nui : le point sur les vols

Les négociations n’ont pas abouti mardi soir à la présidence entre le Pays et les syndicats. Elles ont repris ce mercredi. En attendant, les annulations de vols se poursuivent. Le TN101 Papeete – Auckland de ce mercredi a été annulé faute d’avoir un équipage complet. Les passagers seront renvoyés vers les premiers vols disponibles, « incluant les vols réalisés par la compagnie Aircalin pour le compte d’Air Tahiti Nui », précise la compagnie au tiare dans son communiqué devenu quotidien. Le TN102 Auckland – Papeete de jeudi ne décollera pas non plus.

La visibilité sur le programme de vol des prochaines heures reste floue :

– Cependant, les clients du vol TN08 à destination de Paris sont invités à se présenter à l’aéroport ce soir pour un départ comme prévu à 23h45. Ce vol transitera par Los Angeles (arrivée à 10h35 le jeudi 13 juillet). Son arrivé à Paris-CDG est prévu à 09h05 le vendredi 14 juillet.

– La compagnie invite également les clients du vol TN402 Papeete – Los Angeles du mercredi

12 juillet à se présenter ce soir pour un départ prévu à 23h59. Son arrivée à Los Angeles

est prévue à 10h45 le jeudi 13 juillet.

Un appareil de la compagnie Aircalin a été affrété afin de réaliser une rotation vers la Nouvelle-Zélande :

-Le vol SB900 partira de l’aéroport d’Auckland-NZ le jeudi 13 juillet à 17h10 pour une

arrivée à Tahiti-Faa’a le mercredi 12 juillet à 23h55 (ligne de changement de date).

-Le vol SB901 partira de l’aéroport de Tahiti-Faa’a le jeudi 13 juillet à 01h55 (dans la nuit

de mercredi à jeudi) pour une arrivée à Auckland-NZ le vendredi 14 juillet à 06h00 (ligne

de changement de date).

Le reste du programme demeure pour le moment inchangé.

Pour toute information sur ses vols, Air Tahiti Nui invite ses clients à contacter son centre

d’appel au 40 476 787.