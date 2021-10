Fortes houles : vigilance jaune sur une bonne partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Mardi et mercredi, soleil prédominant avec quelques cumulus sur les versants Sud des îles hautes.

Vent d’Est à Est-Sud-Est faible à modéré.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres 50 mardi puis 3 mètres dans la nuit de mardi à mercredi.

Météo Tahiti et Moorea

Mardi et mercredi, temps bien ensoleillé avec quelques nuages sur le relief à la mi journée qui peuvent déborder sur le littoral l’après-midi et occasionner quelques gouttes. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Vent d’Est à Est-Sud-Est faible à modéré.

Mer peu agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres 50 mardi puis 3 mètres dans la nuit de mardi à mercredi.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi, un temps perturbé affecte une vaste zone allant de Fakarava à Takume, Hao, Tureia, Moruroa, Tematangi et Nengo Nengo avec quelques averses ou grains parfois orageux. Sur le reste des îles et aux Gambier, temps ensoleillé avec un ciel peu à passagèrement nuageux et parfois voilé. Mercredi, le soleil est bien présent sur les deux archipels mais doit composer avec des passages nuageux bas parfois porteurs d’une averse.

Vent modéré d’Est-Nord-Est à Nord-Est. Pointes à 60/70 kilomètres/heure près d’un grain orageux. Il faiblit mercredi.

Mer agitée par une houle courte d’Est d’1 mètre 50 à 2 mètres. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres, atteignant les 3 mètres du Sud Tuamotu aux Gambier.

Météo Australes

À Rapa, malgré de belles éclaircies, les nuages restent majoritaires les deux jours avec une ou deux averses voire un risque de grain. Sur les îles du Nord, temps ensoleillé avec quelques passages nuageux bas de Tubuai à Raivavae et un risque d’averse.

À Rapa, vent faible à modéré d’Est-Nord-Est à Nord-Est. Rafales à 50/60 kilomètres/heure. Au Nord, vent modéré de Sud-Est mardi, faiblissant en soirée de Rimatara à Rurutu. Mercredi, le vent vire au Nord-Est puis Nord faible à modéré vers Tubuai et Raivavae.

Mer agitée à Rapa, peu agitée au Nord. Houle longue Sud-Sud-Ouest de 3 mètres à 3 mètres 50 mardi, approchant les 4 mètres à Rapa. Elle atteint 2 mètres 50 à 3 mètres mercredi.