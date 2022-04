Fortes houles : vigilance jaune sur quasi toute la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Jeudi et vendredi, le temps est maussade. Les nuages sont nombreux et charrient avec eux leur lot d’averses, parfois soutenues.

Jeudi, vent modéré de Sud-Est avec des rafales autour de 60 kilomètres/heure. Vendredi, vent faible à modéré d’Est à Est-Sud-Est.

Mer agitée à forte jeudi, puis agitée vendredi. Houle longue de Sud-Ouest 3 mètres 50 jeudi matin, s’amortissant 2 mètres 50/3 mètres en soirée, puis 2 mètres vendredi.

Météo Tahiti et Moorea

Demain jeudi, les nuages charrient de fréquentes averses, par moment soutenues. Seule la zone entre Faa’a et Mahina bénéficie de conditions plus clémentes, avec des éclaircies plus larges.Vendredi, sous un ciel bien chargé, les averses concernent la côte Est et finissent par déborder en fin de journée entre Punaauia et Papara. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Jeudi, vent modéré de Sud-Est avec des rafales autour de 70 kilomètres/heure entre Teahupoo et Punaauia d’une part, et entre Hitia’a et Tautira d’autre part. Vendredi, vent faible à modéré d’Est-Sud-Est.

Mer agitée à forte jeudi, puis agitée vendredi. Houle longue de Sud-Ouest 3 mètres 50 jeudi matin, s’amortissant 2 mètres 50/3 mètres en soirée, puis 2 mètres vendredi.

Météo Tuamotu et Gambier

Jeudi, un temps perturbé intéresse les régions entre Hikueru-Fakahina et Mangareva, avec quelques coups de tonnerre ponctuels sur l’Est Tuamotu et les Gambier. Entre Anaa, Hereheretue et Hao le temps est également maussade avec de nombreux passages d’averses. Ailleurs, soleil et nuages se partagent le ciel.Vendredi, les nuages sont dans l’ensemble plus nombreux. Des averses faibles sont prévues entre Rangiroa et Hikueru mais également vers Hereheretue, tandis que des averses orageuses sont toujours d’actualité entre Hao et les Gambier.

Au Nord d’une ligne Mataiva-Anaa-Mangareva, vent faible de secteur Est dominant. Au Sud de cette ligne, vent de Sud-Est faible à modéré accompagné de rafales atteignant 60 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte dans le Sud de l’archipel. Jeudi, houle longue de Sud-Ouest 2 mètres 50 au Nord. Elle se croise sur le Sud Tuamotu/Gambier avec une mer du vent de Sud-Est et donne des creux de 3 mètres aux Gambier, 3 mètres 50 sur le Sud Tuamotu.Vendredi, houle longue de Sud-Ouest 1 mètre 50 au Nord et 2 mètres/2 mètres 50 au Sud.

Météo Australes

Jeudi et vendredi, le soleil domine mais doit composer avec quelques passages nuageux parfois porteurs de faibles averses.

Jeudi, vent modéré à assez fort de Sud-Est avec des rafales à 70 kilomètres/heure au Nord et 80 kilomètres/heure vers Rapa. Vendredi, vent d’Est-Sud-Est avec des rafales en légère baisse.

Mer forte. Houle longue de Sud-Ouest et mer du vent de Sud-Est donnant des creux de 3 mètres jeudi matin s’amortissant 2 mètres/2 mètres 50 en soirée. Vendredi, un nouveau de train de houle donne des creux autour de 2 mètres 50 au Nord et jusqu’à 3 mètres 50 à Rapa.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.

Plus d’infos sur meteo.pf