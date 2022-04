Fortes houles : la vigilance jaune maintenue sur la Société et les Tuamotu-Gambier

Îles Sous-le-Vent

Vendredi, le ciel reste chargé et les averses régulières, principalement sur les côtes au vent. Samedi, quelques éclaircies commencent à apparaître mais les nuages restent majoritaires et apportent encore quelques averses.

Vendredi, vent faible à modéré d’Est à Est-Sud-Est, venant au secteur Nord-Est faible samedi. Accélérations sous grains à 60/70 kilomètres/heures.

Mer agitée vendredi, devenant peu agitée samedi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant à 2 mètres vendredi, remontant à 2 mètres/2 mètres 50 samedi.

Tahiti et Moorea

Malgré quelques accalmies, le temps reste maussade cette nuit et jusqu’à samedi soir. Vendredi, les averses concernent principalement la côte Est et finissent par déborder en fin de journée entre Punaauia et Papara. Samedi, les pluies intéressent en premier lieu les côtes Nord et le relief, puis débordent sur les côtes Sud l’après-midi. Températures extrêmes prévues : 21 et 30 degrés Celsius.

Vendredi, vent faible à modéré d’Est à Est-Sud-Est, venant au secteur Nord-Est faible samedi. Accélérations sous grains à 60/70 kilomètres/heures.

Mer agitée vendredi, devenant peu agitée samedi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant à 2 mètres vendredi, remontant à 2 mètres/2 mètres 50 samedi.

Marquises

Vendredi, retour d’un temps sec et ensoleillé. Samedi, le temps reste sec malgré quelques passages nuageux sur le groupe Sud.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle courte d’Est d’1 mètre 50. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50/2 mètres vendredi, s’amortissant à 1 mètre/1 mètre 50 samedi.

Tuamotu et Gambier

La limite perturbée persiste de Makatea à Mangareva, en passant par Anaa, Hao et Moruroa. Des averses faibles sont prévues entre Rangiroa et Hikueru mais également vers Hereheretue, tandis que des averses orageuses sont toujours d’actualité entre Hao et les Gambier. Samedi, le risque orageux diminue mais le temps reste couvert et les averses régulières. Ailleurs, hormis un léger voile et quelques nuages bas dans l’alizé, le soleil prédomine.

Sur le Nord Tuamotu, de Rangiroa à Reao en passant par Puka Puka, vent faible de secteur Nord-Est dominant.Au sein de la limite nuageuse, le vent est généralement faible et de direction variable, mais des rafales sous grains sont possibles.Au Sud, vent de Sud-Est modéré accompagné de rafales atteignant 60 kilomètres/heure.

Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres vendredi. Samedi, une nouvelle houle longue de Sud-Sud-Ouest prend le relais au Sud avec des hauteurs autour de 2 mètres 50 voire 3 mètres aux Gambier.

Australes

Vendredi et samedi, le soleil prédomine mais doit composer avec quelques passages nuageux parfois porteurs de faibles averses.

Vendredi, vent d’Est à Est-Sud-Est avec des rafales à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Vendredi, un nouveau de train de houle de secteur Sud donne des creux autour de 2 mètres 50 au Nord et jusqu’à 3 mètres 50 à Rapa. Elle s’amortit samedi autour des 2 mètres sur l’archipel.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.

